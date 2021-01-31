РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Самат Смаков стал ассистентом главного тренера «Ордабасы»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 42-летний Самат Смаков стал ассистентом главного тренера «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт шымкентского футбольного клуба.

    Самат Смаков является 6-кратным чемпионом Казахстана, 5-кратным призёром, 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. Четыре раза признавался лучшим футболистом Казахстана. Рекордсмен выступлений за национальную сборную Казахстана— 76 игр.

    Играл в клубах Казахстана, России и Турции.

    В сезоне 2016-2017 года выступал в составе «Ордабасы», где стал бронзовым призером чемпионата.
    С 2017 года имеет лицензию УЕФА категории «А».
    Теги:
    Спорт Назначения
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!