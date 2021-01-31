НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 42-летний Самат Смаков стал ассистентом главного тренера «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт шымкентского футбольного клуба.

Самат Смаков является 6-кратным чемпионом Казахстана, 5-кратным призёром, 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. Четыре раза признавался лучшим футболистом Казахстана. Рекордсмен выступлений за национальную сборную Казахстана— 76 игр.

Играл в клубах Казахстана, России и Турции.

В сезоне 2016-2017 года выступал в составе «Ордабасы», где стал бронзовым призером чемпионата.С 2017 года имеет лицензию УЕФА категории «А».