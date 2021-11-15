Самат Ергалиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Ергалиев Самат Серикканович назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании. В 2012-2018 гг. занимал различные должности в РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва». В 2018-2020 гг. — директор РГКП «Дирекция по развитию спорта». С апреля по ноябрь 2020 года — временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта г. Нур-Султан». С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ «Управление физической культуры и спорта г. Нур-Султан».



