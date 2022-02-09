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Самат Ергалиев избран президентом ассоциации Qazaq kuresi

9 Февраля 2022 18:26
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Самат Ергалиев избран президентом ассоциации Qazaq kuresi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Ергалиев избран президентом ассоциации Qazaq kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее решение было вынесено на очередном общем собрании учредителей Ассоциации Qazaq kuresi.

Самат Ергалиев возглавляет Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. На должность председателя комитета был назначен в ноябре 2021 года.

Являлся руководителем ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султана».

Самат Ергалиев - мастер спорта по вольной борьбе.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», благодарственными письмами Главы государства за вклад в развитие национального спорта.

В ходе собрания стало известно, что генеральным директором Ассоциации назначен Ербол Мырзабосынов. Доктор PhD Е. Мырзабосынов является мастером спорта международного класса Республики Казахстан, заслуженным тренером Республики Казахстан.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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