Самат Ергалиев избран президентом ассоциации Qazaq kuresi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Ергалиев избран президентом ассоциации Qazaq kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее решение было вынесено на очередном общем собрании учредителей Ассоциации Qazaq kuresi.

Самат Ергалиев возглавляет Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. На должность председателя комитета был назначен в ноябре 2021 года.

Являлся руководителем ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султана».

Самат Ергалиев - мастер спорта по вольной борьбе.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», благодарственными письмами Главы государства за вклад в развитие национального спорта.

В ходе собрания стало известно, что генеральным директором Ассоциации назначен Ербол Мырзабосынов. Доктор PhD Е. Мырзабосынов является мастером спорта международного класса Республики Казахстан, заслуженным тренером Республики Казахстан.