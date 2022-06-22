Самат Абиш находится в орбите следствия – КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самат Абиш дает показания по делу о январских событиях. Об этом сообщил заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания, статус его не знаю. Он в Казахстане. Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», - сказал Аскар Амерханов в кулуарах Мажилиса.

В январе Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В 2000 году Самат Абиш окончил Академию КНБ РК, в 2002 году Академию СВР РФ.

В 2017 году Указом Президента РК ему присвоено звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.

В 2000-2006 годы служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

В 2006-2013 годы занимал руководящие должности в органах национальной безопасности.

В 2013-2015 годы – заместитель председателя КНБ РК.

С 2015 года занимал должность первого заместителя председателя КНБ РК.