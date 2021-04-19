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Самарканд планируют сделать городом-миллионником

Автор:  
Мадибек Джанибеков
19 Апреля 2021, 15:49
Самарканд планируют сделать городом-миллионником

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – О проводимых масштабных работах по превращению Самарканда в город-миллионник сегодня на брифинге рассказал пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель президента сообщил о результатах рабочей поездки Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область.

«В четверг и пятницу глава государства посетил Самаркандскую область. Мы стали свидетелями поистине огромного масштаба проводимой там работы.

Например, в Самаркандском районе создается туристический центр, которые станет отражением нашей истории и культуры, воплощением идеи «Нового Узбекистана». Центр будет состоять из международного конгресс-холла, караван-сарая «Вечный город», 8 четырех- и пятизвездочных отелей, тематических парков, зон отдыха и развлечений, центра ремесленничества и искусственных озер», - сообщил Ш.Асадов.

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Спикер отметил, что логическим продолжением масштабной работы является строительство международного аэропорта, с организацией при нем карго-центра стоимостью 40 миллионов долларов, а также возведение жилья в новых районах города.

«Президент отметил важность продолжения этой работы, превращения Самарканда в город-миллионник. Для этого город будет расширен на 18 тысяч гектаров за счет территории соседних районов. Кроме того, намечено возведение жилья и рекреационных зон. Для организации строительства этого жилья Министерству финансов было поручено выделить хокимияту Самаркандской области ссуду на 200 миллиардов сумов сроком на 2 года», - подчеркнул пресс-секретарь главы Узбекистана.

По данным Ш.Асадова, в целом в 2021-2022 годах в Самаркандской области намечено реализовать 1 279 инвестиционных проектов общей стоимостью 30,4 триллиона сумов. Будут освоены прямые иностранные инвестиции на 1,8 миллиарда долларов, ожидается создание 26 тысяч постоянных рабочих мест.


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