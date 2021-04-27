Самал Еслямову поздравил с получением премии «Ника» аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов через социальные сети поздравил Самал Еслямову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша гордость Самал Еслямова признана лучшей актрисой кинопремии «Ника» в России. Статуэтка в номинации «Лучшая женская роль» - это еще одно признание актерского мастерства нашей землячки. Поздравляю Самал с очередной наградой и желаю покорения новых творческих высот», - написал К. Аксакалов.

Сама актриса написала на своей странице в Instagram пост-благодарность коллегам по фильму «Айка». Главная роль в этом фильме принесла ей приз российской киноакадемии «Ника» за лучшую женскую роль.

«Хочу поздравить всех коллег своих! Я не могла приехать в Москву. Приз за меня получал Вячеслав Агашкин, второй режиссер фильма, актер. Слава – человек, без которого фильм был бы чуть другим. Он находил локации, артистов. Хочу еще раз сказать Спасибо всем своим коллегам по фильму «Айка», - отметила актриса в Instagram.

В мае 2018 года Самал Еслямова впервые в истории казахстанского кинематографа была признана лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля за главную роль в картине «Айка» режиссера Сергея Дворцевого.