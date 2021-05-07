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    09:31, 07 Май 2021 | GMT +6

    Самал Еслямова и Сергей Дворцевой награждены нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова посетила Музыкальный театр юного зрителя акимата города Нур-Султана и посмотрела музыкальную драму «Абай-Тогжан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

    Перед началом спектакля заслуженный деятель Казахстана, директор театра Асхат Маемиров поприветствовал гостей и представил министра культуры зрителям.

    Музыкальная драма «Абай-Тогжан» рассказывает о молодом периоде жизни Абая, который берет свое начало с детства, влияет на познание мира, души, духовное становление молодого поколения. В этой постановке заслуженный деятель Казахстана Самал Еслямова сыграла роль Улжан - мать молодого Абая.


    Первой после спектакля выступила министр Актоты Раимкулова, с речью о том, что на казахскую сцену пришел новый молодой театр, молодой, но с талантливыми артистами. Она отметила, что теперь станет постоянным зрителем Музыкального театра юного зрителя, и уверена, что у этого театра будет светлое будущее.


    Министр объявила о том, что актриса Музыкального театра юного зрителя Самал Еслямова награждается очередной наградой, и вручила премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» с поздравительной речью:

    «Уважаемая Самал Ильясовна! От всей души поздравляю Вас с сегодняшними наградами!

    Я рада, что фильм «Айка», вышедший на экраны в 2018 году, получил высокую оценку публики и кинематографов. Действительно, эта работа вдохновляет нас через сложные моменты из жизни героини. Состояние человека, повидавшего многое, заставляет зрителя задуматься и доносит актуальность социальных проблем в сердца людей.

    Желаю, чтобы победа в номинации «Лучшая женская роль» на Каннском кинофестивале , а также преми я «Ника» стали шагом для достижения более высоких вершин. Пусть Ваши фильмы и образы не оставят равнодушным искушенного зрителя! Желаю вам крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» - сказала министр культуры, вручая приз «Ника».


    Кроме того, глава ведомства вместе с ведущей актрисой театра Самал Еслямовой отметила заслугу режиссера, который принес мировое признание всему казахскому искусству, пожелав еще больших творческих успехов в режиссерском труде и наградив российского режиссера Сергея Дворцевого нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі».

    В завершении мероприятия директор Музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров выразил благодарность министру Актоте Раикуловой и поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы.

    Гостями вечера стали заслуженный деятель РК доцент Багдат Самеденова, заслуженные деятели Казахстана Светлана Айтбаева и Дина Хамзина.


    Теги:
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