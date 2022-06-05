РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Самал Еслямова и Александр Герлиц проголосовали в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается голосование по внесению изменений в Конституцию РК. На 16 часов явка, по данным Центральной комиссии референдума, составила 69,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На участки для голосования приходят известные североказахстанцы. Обладательница приза в номинации «Лучшая женская роль» 71-го Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова проголосовала на участке № 595, расположенном в областном центре творчества детей и юношества.

    «Считаю своим долгом отдать голос на выборах или референдуме. Еще будучи студенткой, голосовала в Посольстве Казахстана в России, когда была в других странах – тоже не пропускала такие события», - сказала С.Еслямова.

    Призер зимней Паралимпиады-2022 Александр Герлиц голосовал на участке, который находится в средней школе №43 города Петропавловска.

    Всего по Северо-Казахстанской области работают 648 участков для голосования.


    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Референдум
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!