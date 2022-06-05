Самал Еслямова и Александр Герлиц проголосовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается голосование по внесению изменений в Конституцию РК. На 16 часов явка, по данным Центральной комиссии референдума, составила 69,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На участки для голосования приходят известные североказахстанцы. Обладательница приза в номинации «Лучшая женская роль» 71-го Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова проголосовала на участке № 595, расположенном в областном центре творчества детей и юношества.

«Считаю своим долгом отдать голос на выборах или референдуме. Еще будучи студенткой, голосовала в Посольстве Казахстана в России, когда была в других странах – тоже не пропускала такие события», - сказала С.Еслямова.

Призер зимней Паралимпиады-2022 Александр Герлиц голосовал на участке, который находится в средней школе №43 города Петропавловска.

Всего по Северо-Казахстанской области работают 648 участков для голосования.