Сам жаловался – Багдат Мусин о сбоях со связью у пользователей Activ/Kcell

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что сам с раннего утра жаловался на сбои со связью у пользователей Activ/Kcell. По его словам, оператор сотовой связи проводит работу по переключению с 3G, 4G на 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня десятиминутный сбой был у Kcell. Только что перед заседанием Правительства звонил Есекееву, председателю правления «Казахтелеком», сам жаловался. Я тоже езжу, проверяю. Я ехал из дома, и у меня Kcell оборвался. Я начал звонить, потом приехал сюда, дозвонился и спросил его. Он мне через две минуты перезвонил и сказал, что действительно есть технический сбой уже с продолжительностью 10 или 15 минут. Я сейчас поеду на место и более конкретную информацию у него запрошу», - прокомментировал в кулуарах Правительства Багдат Мусин.

По его словам, оператор сотовой связи проводит работу по переключению с 3G, 4G на 5G. Поэтому в такой момент могут наблюдаться технические сбои.