Салюты без травм: спасатели рассказали о правильной пиротехнике

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области перед новогодними праздниками рассказали, как правильно зажигать фейерверки и выбирать пиротехнику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Хлопушки, петарды, салюты - выбор пиротехники на рынке огромен. Фейерверки - это не только развлечение, но и большой риск.

Несколько лет назад некачественные фейерверки и несоблюдение мер безопасности гражданами стали причиной двух пожаров в областном центре. Первого января в 00 часов 06 минут в Усть-Каменогорске по проспекту Нурсултана Назарбаева в пятиэтажном жилом доме загорелись деревянные конструкции балкона на площади 5 кв.м. В ту же ночь в 00.31 по улице Беспалова в жилом доме, на балконе 4-го этажа горели личные вещи и оконный блок на общей площади кв 0,5 м.

«Мы рекомендуем продавцам самим изучать инструкцию, а потом объяснять правила пользования покупателям. И ни в коем случае не продавать фейерверки детям. Важно правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов. Зрителей ставьте подальше — не меньше чем за 35-50 метров от пусковой площадки. Фейерверки запрещено использовать внутри здания и в помещении, особенно если там люди. Запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре. Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля. Запрещается применять пиротехнику детям. Не сработавшие элементы и изделия залейте водой. Хранить пиротехнические изделия нельзя рядом с источником огня и нагревательными приборами. Не курить рядом с фейерверком», – отмечает Серик Амангелдин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО.

Чтобы не допустить трагедий, специалисты ДЧС ВКО совместно с сотрудниками Департамента полиции проведут профилактические рейды на рынках области. Нарушителей, реализующих пиротехнику без разрешительных документов будут привлекать к административной ответственности согласно Кодекса РК «Об административных правонарушениях» по статьям 196 и 483.

На сегодняшний день в области разрешение получили пока только пять точек: в городе Усть-Каменогорске по адресу улица Виноградова, 17/А, район рынка «Дос-Нар» и улица К. Сатпаева-76/2, у ТД «Метро». В городе Алтай - улица Первомайская, 23/2. В городе Семей - улица Шугаева, 4, улица Кабылбаева, 41.



