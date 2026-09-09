Салюты запретят запускать в ряде районов Алматы с 2027 года

В Алматы с 8 января 2027 года вступят в силу отдельные требования Правил охраны атмосферного воздуха на территории зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), в том числе ограничение на запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Управления экологии и окружающей среды Алматы, запрет коснется пиротехники, находящейся в свободной продаже для населения, — петард, фейерверков, салютов и других изделий.



В то же время, вступление требования в силу не означает, что запрет автоматически начнет действовать на всей территории Алматы.

— Для его практического применения должны быть установлены границы зоны с низким уровнем выбросов. Границы LEZ будут утверждены отдельным постановлением акимата Алматы. После его принятия ограничение на использование пиротехнических изделий гражданскими лицами будет действовать в пределах установленных границ. Таким образом, с 8 января 2027 года соответствующее положение Правил вступит в силу, а его фактическое применение будет связано с утверждением границ зоны с низким уровнем выбросов, — заявили в ведомстве.

Напомним, в Алматы продолжают тестировать зону низких выбросов LEZ, запущенную в апреле.