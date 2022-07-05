5 Июля 2022 12:27

Салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет. Но к 24-летию города проводятся десятки разноплановых мероприятий – от концертов до спортивных фестивалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В День столицы в городе также состоится открытие ряда социальных объектов, завода, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий, вручение очередникам ключей от квартир.

Кроме того, в честь этой даты ряд подведомственных организаций города организует концерты, спортивные турниры, выставки.

С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе «Атамекен» работает арт-выставка на тему «Пейзажи столицы». Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: с 1 по 8 июля – выставку «Ел тірегі – Елорда», с 1 по 5 июля – фотовыставку «Киелі менің Елордам». Днем 5 июля здесь пройдет день открытых дверей «Әлем картасындағы жаңа елорда».

С 4 по 6 июля в Центральном парке состоится фестиваль городской культуры «Mereke Street».

5 июля в 19:00 в концертном зале филармонии будет организован вечер юмора «Әзіл әлемі». В это же время театр оперы и балета «Астана Опера» представит балеты «Шопениана» и «Шехрезада».

5 и 6 июля на спортивном пространстве «Колизей» у монумента «Отан Ана» будет организован турнир по стритболу «Nur Sultan Cup». С 5 по 9 июля театр «Астана Балет» приглашает посетить премьеру балета «Орфей и Эвридика».

В День столицы, 6 июля в 11:00, в Триатлон парке начнется спортивное состязание «Elorda Tolqyny». В это же время на ипподроме «Казанат» наездники будут соревноваться за Кубок столицы. Вечером, в 21:00, на сцене Амфитеатра выступит Улыкпан Жолдасов с программой «Ақ қанат – ақ құсым». С 18:00 до 22:00 на парковке стадиона «Астана-Арена» пройдет традиционный Open air «Халықпен бірге». Вечером того же дня в ЦКЗ «Казахстан» будет организован концерт «Далам менің», посвященный творчеству ансамбля «Дос-Мукасан».

8 июля в Амфитеатре состоится концертное представление «Люблю тебя, моя столица». Проведение 12-часового Open air «You Fest» у ледового дворца «Барыс Арена» перенесли на 20 июля.

Мероприятия ко Дню столицы начались еще в июне. В городе уже провели концерт «Өмір дастан», посвященный 70-летию Ермурата Усенова, международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Елорда кубогы», выставки, а также состоялось празднование Национального дня домбры.