РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:59, 09 Май 2025 | GMT +5

    Салют к 80-летию Победы собирает сотни астанчан у Ботанического сада

    На въезде в Ботанический сад со стороны улицы Туркестан в Астане наблюдается скопление автомобилей, передает корреспондент Kazinform.

    Салют к 80-летию Победы собирает сотни горожан у Ботанического сада
    Фото: Kazinform

    Горожане активно съезжаются, чтобы наблюдать праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Фейерверк начнется сегодня в 22:00. По данным акимата, в небо над городом будет выпущено 4 тысячи залпов. За порядком на месте следят сотрудники Национальной гвардии.

    Вторая площадка, откуда также запустят салют, расположена в районе моста «Атырау».

    Накануне власти города опубликовали карту с указанием рекомендованных зон для зрителей и участков с ограниченным движением.

    Ранее в честь юбилея Победы на главной площади Астаны состоялся праздничный концерт.

     

    Теги:
    Салюты 80-летие Победы Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают