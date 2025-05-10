Салют к 80-летию Победы собирает сотни астанчан у Ботанического сада

Горожане активно съезжаются, чтобы наблюдать праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фейерверк начнется сегодня в 22:00. По данным акимата, в небо над городом будет выпущено 4 тысячи залпов. За порядком на месте следят сотрудники Национальной гвардии.

Вторая площадка, откуда также запустят салют, расположена в районе моста «Атырау».

Накануне власти города опубликовали карту с указанием рекомендованных зон для зрителей и участков с ограниченным движением.

Ранее в честь юбилея Победы на главной площади Астаны состоялся праздничный концерт.