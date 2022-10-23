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Салтанат Турсынбекова вывесила первый агитационный плакат в Астане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Октября 2022, 20:41
Салтанат Турсынбекова вывесила первый агитационный плакат в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова сама выехала на улицы Астаны, чтобы прикрепить свой первый агитплакат. Так был дан старт команде в столице и регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

Сотрудники штаба и волонтеры размещают баннеры, расклеивают плакаты и распространяют флаеры среди граждан. Ранее штаб подготовил множество информационных материалов, рассказывающих о кандидате.

Также волонтеры разъясняют интересующимся гражданам детали предвыборной программы Салтанат Турсынбековой, ее достижений и планов.

Со вчерашнего дня штаб кандидата официально открыт в столице и регионах страны. Ранее сотрудники прошли специальный семинар по ведению предвыборной агитации в Центральной избирательной комиссии. Вся работа в рамках предвыборной кампании проходит строго в соответствии с законом. Печатная продукция размещается только в специально отведенных местах.

Кроме того, Салтанат Турсынбекова рассказала на своих страницах в социальных сетях о том, что сегодня команда планировала выехать в свою первую поездку по регионам – в Акмолинскую область. Однако правозащитница объяснила, что поездка была отложена в связи с перекрытием дорог после ухудшения погодных условий (гололед).

20 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата на пост Президента на внеочередных выборах.


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