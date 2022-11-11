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Салтанат Турсынбекова выступит пятой по счету на теледебатах

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Ноября 2022, 11:44
Салтанат Турсынбекова выступит пятой по счету на теледебатах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 20:00 часов в прямом эфире телеканала «Хабар» пройдут телевизионные дебаты с участием кандидатов в Президенты Казахстана и/или их доверенных представителей, организованные Центральной избирательной комиссией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне этого мероприятия в Астане прошла жеребьевка, которая определила порядок выступлений кандидатов в Президенты. В официальном мероприятии приняли участие руководители штабов кандидатов, выбравшие порядковые номера.

В результате жеребьевки стало известно, что правозащитница Салтанат Турсынбекова будет выступать пятой по счету, об этом сообщили из штаба кандидата.

В ходе теледебатов кандидаты ознакомят зрителей со своими предвыборными программами, будут задавать друг другу вопросы, а также ответят на вопросы казахстанцев.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за один день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября – республиканский день тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова  
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