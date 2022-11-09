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Салтанат Турсынбекова высказалась о низкой представленности женщин в управленческой сфере

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Ноября 2022, 18:48
Салтанат Турсынбекова высказалась о низкой представленности женщин в управленческой сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ситуации с гендерной представленностью на руководящих должностях в стране написала кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Кандидат отмечает, что женщины крайне слабо представлены в жизни страны, при этом они составляют большинство населения. Салтанат Турсынбекова приводит данные Бюро национальной статистики, согласно которым 52% казахстанцев составляют женщины. В 2020 году почти каждая вторая занятая женщина в стране (47,3%) имела высшее или послевузовское образование. Доля же высокообразованных занятых мужчин составляет всего 38,1%.

Напомним, что кандидат в своих предвыборных агитационных поездках побывала уже в семи регионах.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова  
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