Салтанат Турсынбекова высказалась о низкой представленности женщин в управленческой сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ситуации с гендерной представленностью на руководящих должностях в стране написала кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Кандидат отмечает, что женщины крайне слабо представлены в жизни страны, при этом они составляют большинство населения. Салтанат Турсынбекова приводит данные Бюро национальной статистики, согласно которым 52% казахстанцев составляют женщины. В 2020 году почти каждая вторая занятая женщина в стране (47,3%) имела высшее или послевузовское образование. Доля же высокообразованных занятых мужчин составляет всего 38,1%.

Напомним, что кандидат в своих предвыборных агитационных поездках побывала уже в семи регионах.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.