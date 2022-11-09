Салтанат Турсынбекова провела встречу с работниками поликлиники в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы Казахстана и встречаться с населением. В этот раз она провела встречу с работниками поликлиники №4 в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

Во время посещения поликлиники кандидат общалась с медицинским персоналом и с пациентами. Врачи тоже озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в медучреждениях.

Напомним, Костанай – уже седьмой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница побывала в столице, в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.