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Салтанат Турсынбекова провела встречу с работниками поликлиники в Костанае

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 11:25
Салтанат Турсынбекова провела встречу с работниками поликлиники в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы Казахстана и встречаться с населением. В этот раз она провела встречу с работниками поликлиники №4 в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

Во время посещения поликлиники кандидат общалась с медицинским персоналом и с пациентами. Врачи тоже озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в медучреждениях.

Напомним, Костанай – уже седьмой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница побывала в столице, в Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова  
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