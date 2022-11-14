Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау

14 Ноября 2022, 11:36
Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау
14 Ноября 2022, 11:36

Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау, передает МИА «Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

На встрече правозащитница назвала некоторые цифры, ссылаясь на МВД.

Так, в 2021 году к уголовной ответственности по статье 139 УК РК за неуплату алиментов привлечены более 300 должников, из них половина – получили реальные сроки. А к административной ответственности в разы больше человек - более шести тысяч должников. При этом, общая сумма задолженностей составляет сотни миллиардов тенге.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


Новости по теме
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
Президентские выборы и разноплановые преобразования в РК обсудили в Минске
Читайте также
Начался день тишины перед выборами Президента Казахстана
Более 200 обращений поступило с начала подготовки к выборам - ЦИК РК
75 нарушений норм Конституционного закона о выборах выявили в Казахстане
ЦИК призвал казахстанцев соблюдать правила в день тишины
Четыре нарушения выявили во время предвыборной агитации в Казахстане
Все проводимые в РК реформы замыкаются в единую платформу политической модернизации – Ерлан Карин
Телеканал Jibek Joly в день голосования 20 ноября проведет специальный эфир
Штаб «За честные выборы» продолжает помогать избирателям в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору