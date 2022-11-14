Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау

14 Ноября 2022, 11:36

14 Ноября 2022, 11:36

Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу с матерями-одиночками в Актау, передает МИА «Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

На встрече правозащитница назвала некоторые цифры, ссылаясь на МВД.

Так, в 2021 году к уголовной ответственности по статье 139 УК РК за неуплату алиментов привлечены более 300 должников, из них половина – получили реальные сроки. А к административной ответственности в разы больше человек - более шести тысяч должников. При этом, общая сумма задолженностей составляет сотни миллиардов тенге.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.