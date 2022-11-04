Салтанат Турсынбекова провела встречу по вопросам защиты интеллектуальной собственности

4 Ноября 2022, 18:31

4 Ноября 2022, 18:31

Салтанат Турсынбекова провела встречу по вопросам защиты интеллектуальной собственности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова провела встречу в Алматы по вопросам защиты интеллектуальной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь на встрече с кандидатом в Президенты шла о технологиях, ноу-хау, объектах интеллектуальной собственности.

Салтанат Турсынбекова уже второй день находится в Алматы. В первый день она встретилась с горожанами и обсудила вопросы защиты прав потребителей.

Алматы - уже шестой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Салтанат Турсынбекова до этого побывала в столице, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях и Шымкенте.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.