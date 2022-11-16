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Салтанат Турсынбекова посетила центр психического здоровья в Павлодаре

16 Ноября 2022, 23:14
Салтанат Турсынбекова посетила центр психического здоровья в Павлодаре
16 Ноября 2022, 23:14

Салтанат Турсынбекова посетила центр психического здоровья в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила филиал Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Павлодаре. Здесь реабилитацию проходят зависимые от алкоголя и наркотиков граждане, передает МИА «Казинформ».

Общественный деятель привела мировую и отечественную статистику. В мире насчитывается около 275 млн людей, которые употребляют психоактивные вещества. Наркотики ежегодно становятся причиной гибели более 500 тысяч человек. Для Казахстана с населением в 19 млн человек даже незначительный показатель наркотизации представляет серьезную угрозу национальной безопасности. По данным Минздрава, в стране зарегистрировано более 18,5 тысяч наркоманов, из них 1,5 тысячи - женщины.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


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