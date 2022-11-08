Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Салтанат Турсынбекова подвела промежуточный итог предвыборной работы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Ноября 2022, 15:07
Салтанат Турсынбекова подвела промежуточный итог предвыборной работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Салтанат Турсынбекова представила отчет по текущим результатам представителям республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол», которое выдвинуло ее в качестве кандидата в Президенты страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

За 16 дней предвыборной агитации кандидат в Президенты Салтанат Турсынбекова посетила шесть регионов: Карагандинскую, Акмолинскую, Туркестанскую области, города Шымкент, Алматы и Астану, где провела встречи с представителями разных групп населения.

Согласно информации штаба кандидата, в 6 регионах прошло 15 встреч с гражданами, в которых приняло участие более 3 тысяч человек.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Салтанат Турсынбекова  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Именно избиратели, турецкий народ решит, кто станет его президентом - Зарема Шаукенова
Именно избиратели, турецкий народ решит, кто станет его президентом - Зарема Шаукенова
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане