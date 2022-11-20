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Салтанат Турсынбекова ответила на вопросы журналистов на избирательном участке

20 Ноября 2022, 13:38
Салтанат Турсынбекова ответила на вопросы журналистов на избирательном участке
20 Ноября 2022, 13:38

Салтанат Турсынбекова ответила на вопросы журналистов на избирательном участке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова рассказала о ходе избирательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, я волнуюсь. Теперь будем ждать итогов выборов. С агитационно-пропагандистскими мероприятиями мы побывали в 12 регионах», – сказала Салтанат Турсынбекова в беседе с журналистами.

Кандидат сообщила, что полностью удовлетворена проведенной предвыборной работой, продолжительностью кампании, а также подчеркнула, что ее семья оказала ей большую поддержку.

«Обратная связь с населением была очень хорошей. Моя семья, двое детей, родственники оказали большую поддержку», – сказала кандидат.

Салтанат Турсынбекова проголосовала на избирательном участке №107, расположенном по улице Туркестан в Астане. В качестве кандидата на выборы Президента РК она была выдвинута Республиканским общественным объединением «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Салтанат Турсынбекова и ее штаб провели предвыборные мероприятия в Астане, Алматы и Шымкенте, в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.


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