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Салтанат Турсынбекова начала свое предвыборное турне по регионам Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Октября 2022, 21:36
Салтанат Турсынбекова начала свое предвыборное турне по регионам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 октября кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова начала свои поездки по регионам Казахстана в рамках предвыборной агитации. Первый регион – Карагандинская область, передает МИА «Казинформ».

В Караганде кандидат встретилась с правозащитниками, юристами, магистрантами, экспертами, представителями разных неправительственных организаций, занимающихся вопросами реформирования правоохранительной и судебной системы, защитой прав людей с инвалидностью, заключенных, интересов разных социально уязвимых групп населения.

Внеочередные выборы Президента Казахстана назначены на 20 ноября.


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