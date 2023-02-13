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Салтанат Абеуова назначена руководителем управления по развитию языков Карагандинской области

13 Февраля 2023, 10:10
Салтанат Абеуова назначена руководителем управления по развитию языков Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Управление по развитию языков Карагандинской области возглавила Салтанат Абеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководителем управления по развитию языков Карагандинской области стала Салтанат Мирасиловна Абеуова.

Салтанат Абеуова родилась в 1963 году в Караганде. Имеет два высших образования. По специальности - юрист и преподаватель немецкого и английского языков.

Почти вся ее трудовая биография связана с Актогайским районом. На госслужбе - с 1991 года. Занимала различные должности в аппарате акима Актогайского района. В 2012 году стала акимом Актогайского района.

С 2013 по 2016 год руководила управлением культуры, архивов и документации Карагандинской области.

С апреля 2016 года и до нынешнего назначения была акимом Актогайского района.

Фото акимат Карагандинской области


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