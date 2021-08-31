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Салоны с боди-массажем работали в карантин в Нур-Султане

31 Августа 2021 13:13
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Салоны с боди-массажем работали в карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Салоны с боди-массажем выявили полицейские Нур-Султана в карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

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«В ходе рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения мер карантинного режима ночью в 00:10 часов по проспекту Сарыарка функционировал боди-салон. В помещении находились 4 посетителя и 8 девушек, которые предоставляли услуги боди-массажа клиентам, нарушая санитарно-противоэпидемические нормы. Этой же ночью аналогичное нарушение было выявлено в другом салоне «Rezident SPA» по улице Алпамыс, где 7 девушек предоставляли услуги боди-массажа. Собранный материал в отношении владельцев заведений направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности», - сообщили в полиции.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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