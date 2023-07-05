Салоны красоты закроют в Афганистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Афганистана, которое контролируется движением «Талибан» (запрещено в Казахстане) издало приказ в месячный срок закрыть все парикмахерские и салоны красоты в стране. Это очередной удар по правам женщин, у которых теперь еще меньше возможностей работать и общаться между собой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Приказ издало Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока при правительстве талибов. Представитель этого ведомства сообщил Би-би-си, что приказ должен быть выполнен в течение месяца, а его действие распространяется как на Кабул, так на другие населенные пункты страны.

В беседе с агентством AFP представитель министерства добавил, что о причинах закрытия салонов красоты будет объявлено позднее. В тексте приказа говорится, что он создан «на основе устного указания верховного лидера». Тех, кто ослушается и не выполнит его, власти обещают привлечь к уголовной ответственности.

Женские парикмахерские и салоны красоты появились в Афганистане практически сразу после ухода талибов в 2001 году. Они давали их владелицам и сотрудницам возможность заработать, а их клиенткам не только получить услуги, но и поговорить — вдали от мужчин.

Талибы снова оказались у власти в Афганистане через 20 лет после своего ухода — Кабул им покорился в августе 2021-го. Первоначально они говорили, что не намерены возвращаться к старой практике и лишать женщин максимально возможного количества прав.

Сначала так и было: те же салоны красоты продолжили работать, только в них сняли вывески и закрасили окна. Но, как выяснилось, атака на права женщин была лишь отложена, но не отменена.

Женщины в современном Афганистане уже практически лишены возможности получить полноценное среднее образование и полностью лишены прав на высшее.

На улице они могут появляться в сопровождении мужчин, не имеют права работать в государственном секторе и некоммерческих организациях, им также запрещено посещение спортзалов и общественных парков.