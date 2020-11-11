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«Саломею» и Longing представят на сцене театра «Астана Балет»

11 Ноября 2020 15:00
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«Саломею» и Longing представят на сцене театра «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» 14 ноября публике представит два одноактных балета – «Саломея» и Longing. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

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Библейский сюжет в интерпретации английского драматурга Оскара Уайльда, послуживший источником вдохновения для создания балета «Саломея», позволит окунуться в яркий мир чувств. Старинная история будет преподнесена динамичным и эмоциональным языком танца, в которой используются разнообразные техники исполнения: танец на пуантах и босиком, что придаст ей современный окрас.

Музыкальное оформление (композитор Фазил Сай) заполняет практически пустое пространство сцены и буквально электризует тела танцовщиков. Сложные контрастные образы главных героев дадут возможность зрителю приоткрыть завесу тайны человеческой души и, возможно, узнать где-то самого себя.

Балетмейстер Мукарам Авахри задается вечными вопросами о борьбе темного и светлого, но оставляет их без ответа, предлагая каждому самостоятельно сделать для себя выбор. Кульминацией спектакля станет танец юной Саломеи – эпизод необычайной популярности благодаря художникам, скульпторам и композиторам, запечатлевших его в своих творениях.

Заглавные партии исполнят Казбек Ахмедьяров, Дарина Кайрашева, Риза Канаткызы и Фархад Буриев.

Также зрителям представят одноактный балет «Longing» Рикардо Амаранте, мировая премьера которого состоялась на сцене столичного театра несколько недель назад. В своей работе хореограф размышляет на тему любви, страстного желания, поиска родственной души. Балет выполнен в неоклассическом стиле на музыку Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера и представляет собой попытку разобраться в извечных вопросах человеческих отношений.

Начало спектакля - в 18:00.


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#Нур-Султан   #Культура  
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