Сall-центр по вопросам коронавируса создали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан создан call-центр по вопросам коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сall-центр по вопросам коронавируса создали в Минздраве РК

«При Министерстве здравоохранения создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане РК могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.

При выявлении таких симптомов как головная боль, насморк, боль в груди, пневмония, лихорадка, повышенная температура, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание просим незамедлительно звонить по номеру 103 или вызвать врача на дом, не допускать самолечения», - отметили в министерстве.

Ранее казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай. Такое решение принято в рамках комплекса предупредительных мер Правительства РК в целях недопущения распространения коронавируса



По итогам прошедшего сегодня в Правительстве совещания Премьер-Министр Аскар Мамин дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер.

Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны.

Напомним, вчера в Алматы совершил дозаправку самолет, в котором ранее был инфицированный коронавирусом пассажир. В связи с этим, в алматинском аэропорту усилены меры безопасности. «Никакой опасности нет! По международному алгоритму самолет совершил посадку и был под нашим контролем. Далее он был отбуксирован на санитарную посадку. Там была проведена дозаправка и ни один летчик или пассажир этого самолета ни на один сантиметр на территорию Казахстана не наступал», - прокомментировал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин на пресс-конференции проведенной в субботу вечером в СК «Фармация».

О новом коронавирусе из Китая стало известно 31 декабря 2019 года. Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае. Случаи заболевания зарегистрированы также в нескольких странах Азии, США, Франции и Австралии.

24 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка нового коронавируса требует срочных контрмер, но еще не является чрезвычайной ситуацией глобального значения.

Тем временем, 25 января в связи с быстрым распространением пневмонии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования.

Вчера стало также известно о том, что в Пекине удалось вылечить двух заболевших пневмонией. Между тем, ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили, что в настоящее время ведутся исследования и разработка вакцины от нового коронавируса.















