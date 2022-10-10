Сall-центр по повышению цен на продукты создали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области создали call-центр для приема обращений граждан по вопросам, касающимся социально значимых продуктов питания. Об этом сообщили в департаменте торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, по номерам 8(7152)460094, 87477353642 можно звонить при завышении цен на социально значимые продукты питания, отсутствии цены на товар, расхождении стоимости, указанной на товаре и при оплате в кассе. Необходимо указать наименование и адрес торговой точки, любую подтверждающую факт нарушения информацию.

Сall-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 часов. Все поступившие обращения обещают рассматривать оперативно и при нарушениях принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

В департаменте напомнили, что к социально значимым продуктам относятся пшеничная мука первого сорта, формовой хлеб из муки первого сорта, рожки, гречневая крупа, рис круглозерный шлифованный, картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, сахар-песок, подсолнечное масло, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), куриное мясо (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5 % жирности в мягкой упаковке, сливочное масло, куриные яйца первой категории, соль, творог 5-6 % жирности.