Сall-центр по повышению цен на продукты создали в СКО
По информации ведомства, по номерам 8(7152)460094, 87477353642 можно звонить при завышении цен на социально значимые продукты питания, отсутствии цены на товар, расхождении стоимости, указанной на товаре и при оплате в кассе. Необходимо указать наименование и адрес торговой точки, любую подтверждающую факт нарушения информацию.
Сall-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 часов. Все поступившие обращения обещают рассматривать оперативно и при нарушениях принимать меры в соответствии с действующим законодательством.
В департаменте напомнили, что к социально значимым продуктам относятся пшеничная мука первого сорта, формовой хлеб из муки первого сорта, рожки, гречневая крупа, рис круглозерный шлифованный, картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, сахар-песок, подсолнечное масло, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), куриное мясо (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5 % жирности в мягкой упаковке, сливочное масло, куриные яйца первой категории, соль, творог 5-6 % жирности.