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Сall-центр мошенников ликвидировали полицейские Шымкента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 11:55
Сall-центр мошенников ликвидировали полицейские Шымкента Фото: polisia.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сall-центр мошенников ликвидировали полицейские Шымкента. В офисе нашли анкетные данные более 500 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района мегаполиса. Мужчина сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 млн тенге. Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая проводит розыгрыш авто среди своих потребителей. Для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счет через определенный сайт.

«Доверчивый гражданин лишился свыше 4 млн тенге. По указанному факту следователи зарегистрировали в ЕРДР уголовное дело по статье 190 УК. Для установления подозреваемых задействовали следственно-оперативную группу по борьбе с интернет-мошенничеством управления криминальной полиции ДП Шымкента. След злоумышленников привел в Тараз, где оперативники и выявили их «контору». В результате задержана группа киберпреступников из восьми человек, самому старшему из них 28 лет, младшему – 18», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Выяснилось, что все они раньше работали операторами call-центров сетевых магазинов. Рабочее помещение группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами и расчета денежных средств, памятку для общения с потерпевшими и анкетные данные 561 человека. В настоящее время городской департамент полиции проводит работу по установлению и других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы.


Борьба с преступностью   Видео   МВД РК   Шымкент   Мошенничество  
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