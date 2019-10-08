«Салават Юлаев» - «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ХК «Барыс» из Нур-Султана в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится на стадионе «Уфа-Арена», вмещающем 8 070 зрителей.

Отметим, на данный момент «Барыс» занимает пятое место Восточной конференции с 18 очками в активе, а «Салават Юлаев» располагается одной строчкой ниже и у него на один балл меньше.