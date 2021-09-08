Сальвадор первым в мире принял биткойн в качестве официальной валюты

САН-САЛЬВАДОР. КАЗИНФОРМ - Сальвадор во вторник стал первой страной в мире, которая приняла биткойн в качестве законного платежного средства. Сторонники этого эксперимента говорят, что это снизит комиссионные издержки на миллиарды долларов, отправляемых из-за границы, но, как предупреждали критики, может способствовать отмыванию денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Компании должны принимать биткойны как оплату наряду с долларом США, который является официальной валютой Сальвадора с 2001 года и останется законным платежным средством.

Президент страны Найиб Букеле, который настаивал на внедрении криптовалюты, говорит, что это поможет сальвадорцам сэкономить около 400 миллионов долларов, которые, по подсчетам правительства, ежегодно тратятся на комиссионные за переводы.

Скептики говорят, что биткойн может увеличить нормативные и финансовые риски для страны. Как показывают опросы , сальвадорцы опасаются волатильности криптовалюты, которая может потерять в цене сотни долларов за день.

Чтобы подогреть скептически настроенную публику, Букеле пообещал каждому гражданину страны 30 долларов в биткойнах, если они подпишутся на созданный правительством цифровой кошелек Chivo. Страна закупила 400 биткойнов, в результате чего курс валюты поднялся выше 52 000 долларов впервые с мая.

Отмечается, что некоторые жители страны настроены оптимистично.

«Это будет выгодно... У нас есть семья в Соединенных Штатах, и они смогут отправлять деньги бесплатно, тогда как банки взимают плату», - сказала Рейна Изабель Агилар, владелица магазина на пляже Эль-Зонте, примерно в 49 км к юго-западу от столицы Сан-Сальвадор.

Город Эль-Зонте, известный как Биткойн-Бич, стремится стать одной из первых в мире биткойн-экономик.

В стране установили банкоматы, которые позволят конвертировать биткойны в доллары и снимать их без комиссии с цифрового кошелька.

Аналитики опасаются, что внедрение криптовалюты может способствовать отмыванию денег в стране с серьезными проблемами коррупции и организованной преступности.

Букеле пообещал покончить с коррупцией, но недавно администрация Байдена внесла некоторых из его близких союзников в черный список за коррупцию.

Всего за два года пребывания у власти он взял под свой контроль почти все рычаги власти. На прошлой неделе верховные судьи, назначенные его же союзниками, постановили, что он может быть избран на второй срок.

После утверждения закона о биткойнах рейтинговое агентство Moody's понизило кредитоспособность Сальвадора.