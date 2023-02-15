Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Сальвадор откроет посольство биткоина в Техасе

15 Февраля 2023, 17:06
Сальвадор откроет посольство биткоина в Техасе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Государство Сальвадор, расположенное в Центральной Америке, открывает второе биткоин-посольство в американском штате Техас, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Crypto News.

Согласно сообщению посла Сальвадора в США Милены Майорга, состоялась встреча представителей Сальвадора с заместителем секретаря правительства Техаса Джо Эспарзой. На встрече обсудили вопросы открытия посольства биткоина, а также расширения проектов коммерческого и экономического обмена.

Дипломат отметил, что большая часть правительства Техаса публично выступает за поддержку данной криптовалюты и в 2022 году между Сальвадором и Техасом состоялся коммерческий обмен на сумму 1 244 636 983 долларов.

Сальвадор вошел в историю как первое суверенное государство в мире, которое в сентябре 2021 года сделало биткоин законным платежным средством. Страна выпустила первые суверенные долговые облигации, обеспеченные биткоином и реализует проекты, основанные на криптовалюте.

Первое посольство биткоина было открыто в Швейцарии в октябре 2022 года. Сальвадор подписал меморандум о взаимопонимании с городом Лугано, которое направлено на распространение биткоина на европейском континенте.


Фото: finliners.com


Новости по теме
Сотни тысяч человек пострадали от стихийных бедствий на юге США
Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США
Рекордный снегопад зафиксировали в Нью-Йорке и Бостоне
Теги:
Читайте также
Элтон Джон, Адель: знаменитости отказываются выступать на коронации Чарльза III
Лионелю Месси угрожает аргентинский наркокартель
Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
Смерть детей от препарата «Док-1 Макс» в Узбекистане: сотрудники индийской фармкомпании задержаны
Центробанк Китая сохранит стабильность обменного курса юаня
Борьба за Фолклендские острова: Великобритания отвергла претензии Аргентины
Мужчина взорвал гранату в здании суда в Черногории
Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей