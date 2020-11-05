Сальто на крыше многоэтажки: экстремальное видео для TikTok сняли пятиклассники в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Школьники в городе Актау сняли экстремальное видео для сервиса TikTok с сальто на крыше строящегося многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Мангыстауской области.

Видео с опасным трюком буквально всполошило социальные сети.

Как сообщили в департаментте полиции Мангыстауской области, сотрудники ювенальной службы управления полиции города Актау установили несовершеннолетних на видео. Ими оказались учащиеся 5 класса.

«На родителей составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Материалы будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города. С родителями проведена профилактическая беседа», - дополнили в полиции.