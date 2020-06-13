Сакральный Мангыстау: взгляд известных фотографов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангыстау – уникальный край, здесь есть всё: сакральные и священные места, природные шедевры, уникальный быт и вековые традиции, передает МИА «Казинформ».

С целью развития и пропаганды направления туризма была организована первая фотоэкспедиция по сакральным, священным местам и природным красотам Мангыстау.

Члены экспедиции, а это именитые фотографы-профессионалы со всего Казахстана, посетили и запечатлели несколько десятков уникальных мест Мангыстау в различное время суток, чтобы раскрыть красоту достопримечательностей полуострова всему миру. В объективы попали и обычаи, традиции, быт жителей края, который называют родиной шубата. Как после отметили в ходе брифинга члены экспедиции: «Мангыстау- это земля, красотой природы которой невозможно насытиться, а магическая аура заставляет возвращаться сюда вновь и вновь».

Основной целью фотоэкспедиции, которая проходила с 7 по 10 июня, было показать зарубежным странам загадочные и красивые, живописные места, казахские традиции, культуру и искусство.

Члены общественного объединения «Фотоонер» за 4 дня посетили Тупкараганский, Мангыстауский, Каракиянский районы и впервые сделали снимки святых мест области в утреннее и ночное время. Особенность еще и в том, что участники экспедиции фотографировали загадочные места Мангыстау, такие как Бозжыра, Ыбыкты, Тамшалы, Жыгылган, Саура, Шеркала, Айракты и др.

«Невозможно насытиться красотой природы Мангыстау. Это край, где глубоко чтят обычаи и традиции казахского народа. Здесь хорошо развито верблюдоводство, поэтому Мангыстау считают родиной шубата. Эту уникальность мы хотим передать потомкам, и фотографии как инструмент вместо тысячи слов»,- отметил фотограф Туркестанской области, член ОО «Фотоонер» Максат Шагырбай.

Наряду с достопримечательностями Мангыстау, члены экспедиции посвятили последний день рабочей поездки набережной Актау. Точнее, запечатлели моменты вечерних прогулок горожан, то, как играют дети, молодежь поёт, взрослые на пробежке и т.д.

Во время экспедиции было запланировано проведение мастер-класса молодым фотографам. Однако из-за карантина это мероприятие было перенесено. В будущем планируется провести обучающий мастер-класс онлайн.

Таким образом 7-я экспедиция членов общественного объединения «Фотоонер», которая проходила в каждом регионе, состоялась и в Мангыстау.

«Фотография - это одно понятие, но несколько жанров. Если один фотограф снимает природу, другой занимается образом человека, третий захватывает туристический потенциал. Когда мы ищем в интернете красивые места мира, нам система находит профессиональные фотографии. А по этому региону поисковик предоставляет некачественные фотографии, сделанные любителями. Поэтому мы взялись за это дело», - добавил Онгарбек Алхаров, преподаватель Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, член ОО «Фотоонер».

Фотографии с поездки экспедиции «Шежирели Мангыстау» можно посмотреть на сайте www.photooner.kz.

Стоит отметить, что подобные поездки будут продолжены.