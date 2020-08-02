Сакральные места Восточно-Казахстанской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане есть 13 сакральных мест, которые вошли в пояс республиканских святынь. Основная часть из них расположена в городе Семее и Абайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из главных сакральных мест, можно по праву назвать - Историко-культурный комплекс Абая «Жидебай-Борили» в Абайском районе. Жидебай является творческой Меккой поэта и мыслителя Абая. Большинство произведений он написал именно здесь. В состав комплекса входят музей-заповедник Абая, музей Мухтара Ауэзова в Борили, Дом-музей Абая в Жидебае, и еще 16 исторических мест, которые находятся на более чем 6 тысячах гектарах.

В Абайском районе, есть еще одно сакральное место – эта пещера Коныр-Аулие. В ней имеется каменная чаша, которая наполнена ледяной водой. Легенда гласит, что наши далекие предки приходили сюда за помощью и спасением от болезней. Вода излечивала их от различных ран. Здесь бывал Абай, неоднократно посещал Мухтар Ауэзов. Искупаться в легендарной пещере приезжают со всех регионов страны.

Пещера Коныр-Аулие, наверное, с момента своего возникновения окутана мифами и легендами. По преданиям, обнаружил ее пророк Коныр. Согласно легенде, в спасительный Ноев ковчег не успели попасть три пророка земли казахской и пришлось им во время потопа провести на бревнах, которые были привязаны к ковчегу. Когда вода стала спадать и показалась суша, бревно Коныра зацепилось за хребет Актас (Белый Камень), в расщелине которого и находится пещера. Внутри нее находится каменная чаша, наполненная водой, которая обладает целебными свойствами. Вода кристально чистая с известковым привкусом и холодная (температура воды всего 4 градуса тепла).

По словам местных аксакалов, об этой уникальной воде знали их далекие предки, приезжавшие сюда залечивать раны после кровопролитных стычек с джунгарами. Люди в неё окунаются, веря в особые целебные свойства этой воды.

А в городе Семее находятся сразу несколько сакральных объектов. Среди них и музей «Алаш арыстары». Он расположен в доме земляка и ученика Абая - Анияра Молдабаева. Год постройки дома неизвестен. Помог приобрести этот деревянный двухэтажный дом Анияру Молдабаеву сам Абай Кунанбаев. Отметим, что великий мыслитель, приезжая в Семипалатинск со своими сыновьями, часто останавливался в этом легендарном доме. А вот в начале прошлого столетия здесь жил еще и Мухтар Ауэзов, а также останавливались лидеры движения «Алаш».

Монумент «Сильнее Смерти» в Семее также вошел в список сакральных объектов. Комплекс установлен в знак памяти жертв Семипалатинского ядерного полигона. Его торжественное открытие состоялось летом 2001 года. Монумент расположен на острове Бейбiтшiлiк.

В Семее есть еще одно сакральное место - литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. Русского писателя связывают с Семипалатинском проведенные здесь годы ссылки с 1854 по 1859 годы. Музей расположен именно в том доме, где в тот период и проживал Ф. Достоевский. Отметим, что осенью 1965 года часть дома на втором этаже была освобождена от жильцов для городской библиотеки. Заведующей тогда была Зинаида Георгиевна Фурцева. Именно её усилиями и стараниями была заложена основа музея и создан первоначальный фонд. И уже в начале 1970 года музей приобрел статус областного литературно-мемориального музея.

​В инфоцентре ВКО рассказали еще об одном сакральном объекте горе Музтау - Белухе.

«Гора Белуха расположена в самом центре Евразии, на границе Казахстана и России. У каждого народа она имеет свое название: алтайцы зовут ее Уч-Сумер, русские – Белуха, а казахи именуют Мұзтау. Энергетика этого места настолько необычна, что постоянно приковывает к себе внимание ученых, поэтов, художников, мистиков, писателей и туристов. На горе Белуха отдых приятен и разнообразен. В окрестностях расположено большое количество туристических баз и комплексов, усадеб и гостевых домов. Имеется и оздоровительный комплекс с пантовыми ваннами и маральниками», - сообщили в инфоцентре.

Гору Белуха с экскурсией могут посетить не только альпинисты и любители экстрима, но и путешественники, желающие прикоснуться к культурному наследию, природе и истории Алтайского региона.

Шиликтинская долина представляет собой равнину длиной 80 км, окруженную горами Тарбагатай, Манрак, Сауыр-Сайхан. Это действительно Царская долина, поражающая количеством огромных курганов, их более 200, тянущихся несколькими цепочками. Элитарные памятники раннего сакского времени Шиликты расположены в центре уникального природного комплекса. Главной ценностью территории является историко-культурный ландшафт, образованный гармоничным воздействием природы и многовековой деятельности человека, нашедшей отражение в характере исторических памятников.

В 1960-х годах археологом С.С. Черниковым был раскопан курган № 5, в котором было найдено 524 золотых предмета. Бляшки в виде «летящего оленя», изображение орлов, рыбы, кабана поражают совершенством, экспрессией. Продолжение сенсационных открытий связано с исследованиями казахстанского археолога А.Т. Толеубаева.

В 2003 году яркие находки сделаны в результате раскопок кургана № 1, который выделялся особыми размерами и местоположением. Под насыпью почти восьмиметровой высотой была обнаружена усыпальница, построенная из бревен лиственницы. При выявлении грабительского лаза подтвердилось нарушение погребения. Обнаружение черепа человека позволило антропологам создать реконструкцию внешнего облика царской персоны. Было найдено 4333 золотых изделия: бляхи в виде барса, беркута, оленя, волчонка, архара. Подлинный шедевр искусства древних кочевников — это бляшка, содержащая геральдическую композицию из двух оленей.

В 2016 году памятник был включен в проект областного акимата «Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВКО на 2016-2018 гг.». Раскопки продолжились на кургане № 16. В кургане была обнаружена разграбленная гробница из лиственницы, на разных её участках найдены более 2000 тысяч украшений из листового золота: бляшки в виде оленей, беркута-грифона, кошачьего хищника, нашивки на одежду геометрической формы. Очень важно то, что удалось проследить архитектуру надмогильного погребального сооружения, строительную технологию. Датируются материалы VII-VI вв. до н.э.

Уникальность памятника - шиликтинские золотые украшения являются наиболее ранними в искусстве саков. Они предназначались для ношения при жизни, сакский правитель одевал одежду, украшенную этими золотыми бляхами, при важных празднествах и торжествах. Этот парадный костюм был реконструирован учеными. Найден самый ранний не только в Казахстане, но и во всем Евразийском пространстве уникальный «золотой человек». Материалы датируются раннесакским временем VІІІ –VІІ вв. до н.э. Эти раскопки на некрополе Шиликты относятся к числу выдающихся открытий последних лет, повлиявших на реконструкцию культурно-исторических процессов, происходивших в нашем крае в середине І тыс. до н.э.

В список сакральных объектов также вошли уникальное целебное озеро Алаколь, памятник Жанибеку Бердаулетулы в Жарминском районе, мавзолей Ыргызбай-ата в Тарбагатайском районе, историко-археологический комплекс «Берел» в Катон-Карагайском районе, историко-археологический комплекс «Акбауыр» в Уланском районе, мавзолей Козы-Корпеша и Баян-Сулу в Аягозском районе.