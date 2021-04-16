Сакральные места Карагандинской области представили на выставке в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Историко-культурном центре Первого Президента в Темиртау проходит экспозиция «Сарыарқаның киелі жерлері». Выставку приурочили к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечают 18 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре представлены фотографии священных мест, музейные экспонаты и книги. Выставка проводится совместно с Карагандинской государственной инспекцией по охране культурного наследия и Карагандинским областным историко-краеведческим музеем.

Основная цель организаторов - побудить казахстанцев изучать историю и интересоваться родным краем.

На сегодняшний день в Карагандинской области 64 сакральных объекта. В их числе памятники природного и исторического наследия: места жизни великих людей, мавзолеи, священные горы, городища и др. Над их сохранением и цифровизацией работают историки, археологи, этнологи.

Выставка продлится до 25 апреля.