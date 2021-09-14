Сакен Дилдахмет: В водах Малого Талдыколя находят временное прибежище птенцы фламинго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичную осень украсили фламинго на Малом Талдыколе. Буквально несколько дней назад они прилетели на озеро и все еще остаются здесь. Полюбоваться редкими краснокнижными птицами сюда приезжают жители и гости города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пока нашей камере позировали статные, хоть и небольшие фламинго, издалека заметили женщину, которая тоже фотографировала этих необыкновенных птиц. Как оказалось, она живет неподалеку от озера в одном из высотных домов. Женщина в курсе всего происходящего и выразила надежду, что озеро сохранят.

«Это же естественное озеро. Среди этих высотных зданий людям же нужно чем-то дышать, любоваться. Слышала, что озеро оставят, не будут осушать. Вроде брали различные пробы и сказали, что приемлемо для животных. Было бы хорошо, если бы оставили озеро. Никакой вони, неприятного запаха не чувствуем. Живем рядышком», - рассказала жительница столицы.

Об особенностях фламинго нам рассказал экоактивист Сакен Дилдахмет.

«Фламинго прилетают к нам из Африки, Туркменистана, Афганистана. Прилетают в апреле и остаются здесь до похолодания (до сентября, октября). Основным местом обитания фламинго вблизи столицы является Коргалжынский заповедник, где они размножаются. По словам специалистов, в страну ежегодно прилетают около 100 тысяч фламинго. В основном их местом обитания становятся Акмолинская, Костанайская, Жамбылская и Мангистауская области. Что касается Талдыколя, по словам экспертов, здесь обитают около 100 видов мелких и крупных птиц. Среди них есть и фламинго, лебеди, утки, гуси, чайки и пеликаны. На Малый Талдыколь прилетели их молодые птенцы. Перед тем как улететь в теплые края, они останавливаются на таких озерах и водоемах, набираются сил и улетают дальше», - рассказал Сакен Дилдахмет.

По его словам, фламинго занесены в Красную книгу Казахстана, в мире есть свыше 10 видов птиц.

На сегодняшний день на Малый Талдыколь прилетели свыше 10 фламинго, они все еще остаются здесь. Помимо них, тут можно встретить и другие виды птиц.

В ходе беседы экоактивист высказал свое мнение касательно строительных работ близ Малого Талдыколя.

«В последние годы ведутся активные строительные работы близ Талдыколя. К сожалению, это нарушает покой обитателей озера и нашей природы. Поэтому перед тем, как начать строительство, следует учесть мнение народа и будущее окружающей среды. В 2000 годах бывали случаи, когда в городе спокойно могли находиться сайга, косули. А сейчас везде идет строительство. Лично я против осушения Малого Талдыколя, озеро нужно беречь и сохранить», - отметил он.

Машины не проезжают мимо. Многие останавливаются, взбираются чуть повыше, приводят детей, чтобы показать им редких птиц. К слову, общественники и горожане всерьез обеспокоены ситуацией с Малым Талдыколем. Только на прошлой неделе экоактивисты выступали с заявлениями сохранить озеро. Акимат в свою очередь пообещал, что водно-болотистая гладь будет очищена и сохранена.

По словам вице-президента республиканской ассоциации «Табигат» Айтуара Туганбекова, в этой ситуации кто-то должен взять на себя ответственность за этот вопрос.

«Есть список водно-болотных угодий, которые утверждаются уполномоченным органом. У нас уполномоченным органом по всем вопросам природоохраны, охраны животного и растительного мира является Министерство экологии. Наша Республика Казахстан является членом Рамсарской конвенции. Согласно этой концепции, необходимо принимать все необходимые меры по расширению и сохранению водно-болотных угодий», - прокомментировал общественник.

Он также отметил, что изначально Генеральным планом по инфраструктуре города планировалось, что на Большом и Малом Талдыколе будет экопарк.

«Во всех отношениях было бы хорошо. Также это было бы объектом экотуримза, украсило бы наш город, добавило бы престиж и красоту нашей столице. Самое лучшее решение – создать экопарк», - считает Айтуар Туганбеков.

Напомним, о текущей ситуации с Малым Талдыколем на прошлой неделе рассказали представители акимата. По словам руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлана Уранхаева, речи об осушении не идет.