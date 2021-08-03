Сакен Бибосынов вышел в полуфинал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня во Дворце спорта Регоку Кокугикан выявлены мастера кожаной перчатки, вышедшие в полуфинал по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Сакен Бибосынов, соревнуясь в 52 килограммах, одержал уверенную победу в поединке с испанцем Габриэлем Эскобаром Маскунано.

Отметим, что Сакен победил бронзового призера чемпионата мира в 1/8 финала - француза Билала Беннама (5:0), а в 1/16-пуэрториканца Янкьеля Ривера Фигероа (4:1).