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    15:14, 03 Август 2021 | GMT +6

    Сакен Бибосынов вышел в полуфинал

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня во Дворце спорта Регоку Кокугикан выявлены мастера кожаной перчатки, вышедшие в полуфинал по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

    Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Сакен Бибосынов, соревнуясь в 52 килограммах, одержал уверенную победу в поединке с испанцем Габриэлем Эскобаром Маскунано.

    Отметим, что Сакен победил бронзового призера чемпионата мира в 1/8 финала - француза Билала Беннама (5:0), а в 1/16-пуэрториканца Янкьеля Ривера Фигероа (4:1).


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