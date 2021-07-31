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Сакен Бибосынов вышел в 1/4 финала Олимпийского турнира по боксу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Июля 2021, 15:12
Сакен Бибосынов вышел в 1/4 финала Олимпийского турнира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается турнир по боксу среди мужчин и женщин. Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов одержал уверенную победу над соперником и вышел в следующий круг турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 кг, одержал уверенную победу над соперником и вышел в следующий круг турнира.

Соперником казахстанца выступил Биллал Бенана из Франции. Поединок завершился со счётом 5:0. Теперь в полуфинале он встретится с испанцем Габриэлем Эскобаром.

Напомним, что на данный момент турнир покинули пятеро казахстанский боксеров: Бекзад Нурдаулетов, Абылайхан Жусупов, Серик Темиржанов, Василий Левит и Надежда Рябец.

Борьбу за медали продолжают Сакен Бибосынов, Закир Сафиуллин, Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев.

С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

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Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов, Женис Ыскабай, Владислав Семенов
Спорт   Олимпиада   Япония   Бокс  
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