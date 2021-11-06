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Сакен Бибосынов выиграл для Казахстана второе «золото» ЧМ по боксу

6 Ноября 2021 23:17
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Сакен Бибосынов выиграл для Казахстана второе «золото» ЧМ по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Сакен Бибосынов стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 51 кг на мировом первенстве в Белграде, передает коррепсондент МИА «Казинформ».

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В финальном поединке казахстанцу противостоял представитель США Роско Хилл.

По итогам поединка Сакен Бибосынов одержал победу над соперником со счетом 5:0.

Младший сержант Сакен Бибосынов — боксер Центрального спортивного клуба Минобороны.

Наши спортсмены в первый день финала у Казахстана полный комплект - «золото», «серебро» и «бронзу».

Как сообщалось, «золото» чемпионата мира завоевал Темиртас Жусупов. С серебряной наградой мировое первенство завершил Махмуд Сабырхан. Бронзовую медаль в актив команды Казахстана принес Абылайхан Жусупов.

Сборная Казахстана по боксу произвела фурор на чемпионате мира в Белграде.

По информации пресс-службы Казахстанской федерации бокса, помимо медалей чемпионата, боксеры получат гарантированные от AIBA призовые в размере 100 000, 50 000 и 25 000 долларов США. Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев от своего имени дополнительно даёт чемпионам и призёрам мирового первенства призовые. По приезду домой наши боксёры будут премированы солидными денежными сертификатами: за первое место 70 000, за второе 50 000 и за третье 30 000 долларов США.




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#Спорт   #Бокс  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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