Сакен Бибосынов в бою с нокдауном вышел в финал международного турнира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовали полуфинальные бои международного турнира по боксу «Кубок Елорда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за выход в финал весовой категории до 51 кг встретились бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира-2021 Сакен Бибосынов из Казахстана и обладатель «бронзы» ЧМ-2021 представитель Таиланда Танарат Саенгфет. Победителем встречи стал Бибосынов, взявший верх единогласным решением судей (5:0). При этом во втором раунде рефери отсчитал тайцу нокдаун.

Отметим, что сегодня в полуфиналах также состоится другой интересный поединок — казахстанское дерби в весе до 57 кг между Сериком Темиржановым и Махмудом Сабырханом.