Сакен Бибосынов уступил титулованному узбекистанцу «золото» ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел финальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 51 килограммов Бибосынов встретился с Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана. Бой закончился победой Дусматова раздельным решением судей.

Таким образом, Сакен Бибосынов не смог завоевать «золото» и стал серебряным призером континентального первенства. Добавим, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020, а в прошлом году он выиграл «золото» чемпионата мира. Что касается Хасанбоя Дусматова, то узбекистанский боксер является олимпийским чемпионом-2016, двукратным чемпионом Азии (2015, 2017) и серебряным призером чемпионата мира-2017.