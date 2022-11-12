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Сакен Бибосынов уступил титулованному узбекистанцу «золото» ЧА-2022 по боксу

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Ноября 2022, 17:06
Сакен Бибосынов уступил титулованному узбекистанцу «золото» ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел финальный бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 51 килограммов Бибосынов встретился с Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана. Бой закончился победой Дусматова раздельным решением судей.

Таким образом, Сакен Бибосынов не смог завоевать «золото» и стал серебряным призером континентального первенства. Добавим, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020, а в прошлом году он выиграл «золото» чемпионата мира. Что касается Хасанбоя Дусматова, то узбекистанский боксер является олимпийским чемпионом-2016, двукратным чемпионом Азии (2015, 2017) и серебряным призером чемпионата мира-2017.

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