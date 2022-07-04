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Сакен Бибосынов признан лучшим боксером по итогам турнира Elorda Cup
4 Июля 2022 21:33

Сакен Бибосынов признан лучшим боксером по итогам турнира Elorda Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов признан лучшим по итогам международного турнира Elorda Cup в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бибосынов выступал в весовой категории до 51 килограмма и выиграл золотую медаль. В финале он победил кубинца Алехандро Кларо Фисса. Сакен Бибосынов является чемпионом мира-2019 и бронзовым призером Олимпиады-2020.

Победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Абзал Куттыбеков (86 кг) и Айбек Оралбай (92).




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