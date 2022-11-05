Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу

5 Ноября 2022, 22:15

5 Ноября 2022, 22:15

Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел второй бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане и одержал победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 51 килограмма Сакен Бибосынов встретился с малазийцем Кайюмом Ариффином и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Сакен Бибосынов стал первым полуфиналистом ЧА-2022 в составе мужской сборной Казахстана.





В полуфинале в весовой категории до 51 килограмма Сакен Бибосынов встретится с японцем Томоей Цубои, победившим в 1/4 финала тайваньского боксера По Вей Ту. Полуфинальный бой состоится 10 ноября.

Томоя Цубои является действующим чемпионом мира — в прошлом году он завоевал золотую медаль в Белграде.

У женской сборной Казахстана уже известны шесть полуфиналисток континентального первенства: Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).





Фото: sports.kz