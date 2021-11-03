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    23:28, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сакен Бибосынов побил призера Олимпиады и выиграл четвертую медаль на ЧМ-2021 по боксу

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов вышел в полуфинал чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов сразился с колумбийцем Юберхеном Мартинесом, который в 2016 году становился серебряным призером Олимпиады, и победил его раздельным решением судей.

    Таким образом, Сакен Бибосынов вышел в полуфинал ЧМ-2021 и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Также в полуфинал от Казахстана уже пробились Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг).

    В вечерней сессии свои четвертьфинальные бои также проведут Серик Темиржанов (57 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).



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