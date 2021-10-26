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    14:51, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сакен Бибосынов и Нурканат Райс выступят во второй день ЧМ по боксу в Белграде

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    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по боксу. Двое казахстанцев выступят во второй день мирового первенства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Во второй день чемпионата мира на ринг выйдут два представителя Казахстана: Сакен Бибосынов и Нурканат Райс. Сакен Бибосынов, представляющий Казахстан в весовой категории до 51 кг проведет поединок против Гасанбоя Дусматова (Узбекистан), а Нурканат Райс (75 кг) сразится со Стефаном Савковичем (Черногория).

    Обе встречи пройдут в вечернее время. Вечерний этап соревнований начнется в 22:00 по столичному времени.


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