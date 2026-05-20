Сакен Аралбаев назначен руководителем управления образования Алматы

Сакен Аралбаев окончил Алматинский государственный университет имени Абая и Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальностям «востоковедение» и «история».

Трудовую деятельность начал в 2008 году в качестве эксперта Алматинского городского информационно-аналитического центра.

В разные годы работал в управлении занятости и социальных программ города, а также в аппарате акима Медеуского района, где занимал должности главного специалиста, руководителя отдела культуры и развития языков, руководителя отдела социальной сферы.

С 2024 по 2025 год занимал должность заместителя акима Бостандыкского района Алматы.

С декабря 2025 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя управления образования города Алматы.

Общий стаж государственной службы составляет более 15 лет.

Ранее руководителем управления строительства города Алматы стал Нурбол Нурсагатов.