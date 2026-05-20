Сакен Аралбаев назначен руководителем управления образования Алматы
Руководителем управления образования города Алматы назначен Сакен Аралбаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления образования города, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сакен Аралбаев окончил Алматинский государственный университет имени Абая и Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальностям «востоковедение» и «история».
Трудовую деятельность начал в 2008 году в качестве эксперта Алматинского городского информационно-аналитического центра.
В разные годы работал в управлении занятости и социальных программ города, а также в аппарате акима Медеуского района, где занимал должности главного специалиста, руководителя отдела культуры и развития языков, руководителя отдела социальной сферы.
С 2024 по 2025 год занимал должность заместителя акима Бостандыкского района Алматы.
С декабря 2025 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя управления образования города Алматы.
Общий стаж государственной службы составляет более 15 лет.
Ранее руководителем управления строительства города Алматы стал Нурбол Нурсагатов.