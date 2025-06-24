Саида Мирзиёева стала руководителем Администрации Президента Узбекистана

- Указом Президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. Введена должность руководителя Администрации Президента. Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан, - сообщил пресс-секретарь Президента РУ Шерзод Асадов.

С. Мирзиёева — выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

С августа 2023 года Саида Мирзиёева занимала пост помощника Президента, а до этого с ноября 2022 года заведовала сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации Президента.