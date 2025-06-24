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    23:14, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Саида Мирзиёева стала руководителем Администрации Президента Узбекистана

    Дочь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева получила новую должность, передает агентство Kazinform.

    Саида Мирзиёева
    Фото: пресс-служба Президента РУ

    - Указом Президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. Введена должность руководителя Администрации Президента. Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан, - сообщил пресс-секретарь Президента РУ Шерзод Асадов.

    С. Мирзиёева — выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

    С августа 2023 года Саида Мирзиёева занимала пост помощника Президента, а до этого с ноября 2022 года заведовала сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации Президента.

    Теги:
    Саида Мирзиеева Узбекистан Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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