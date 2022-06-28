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Сахарный завод в Павлодарской области будет работать на базе собственного сырья
28 Июня 2022 16:56

Сахарный завод в Павлодарской области будет работать на базе собственного сырья

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О судьбе планируемого к строительству сахарного завода, разработкой ПСД которого занимается СПК «Павлодар», рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на специальном брифинге в Службе центральных коммуникаций в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализацией проекта сахарного завода занимается социально-предпринимательская корпорация «Павлодар». Это как раз тот самый социально значимый проект не только для нашего региона, но и в сегодняшних условиях с учетом имеющихся проблем с обеспечением сахаром. Особенность его заключается в том, что построить его планируется на базе сахарной свеклы, а не на базе сахарного сырца», - сказал А. Скаков.

​Это сырье для предприятия завозится из-за рубежа. Рабочий проект ПСД находится на стадии завершения и будет передан на госэкспертизу.

«К проектировщику было большое количество претензий. Было более 100 замечаний. Проект очень технологически сложный. Компетенции в этой сфере у нас, к сожалению, нет. Вплоть до того, что там планируются, с учетом сырья сахарной свеклы, переработка, выращивание свыше 900 тыс. тонн свеклы, что позволит нам производить по проектной мощности до 120 тыс. тонн сахара « , - добавил глава региона.

По проекту, подчеркнул он, нужны необходимые компетенции, и этот проект нельзя просто так быстро принять, поскольку таких проектов, проходящих через госэкспертизу, практически нет.

Власти области планируют к концу этого года получить положительное заключение госэкспертиз, и в последующем после конкретной оценки этого проекта будут активно заниматься поиском инвесторов.

«Должны прийти люди с компетенцией, технологией, чтобы можно было полноценно реализовать. Это не быстрый проект, но очень социально значимый в сегодняшних наших условиях. И для нас он является большим приоритетом», - объяснил аким Павлодарской области.


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Автор:
Корреспондент

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